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27 мая, 21:44

Собянин сообщил о ликвидации шести летевших на Москву беспилотников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Шесть летевших на Москву украинских беспилотников сбили российские средства противовоздушной обороны в ночь на 28 мая. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны сбито четыре беспилотника, летевших на Москву», написал Собянин в Telegram-канале, позже добавив о ещё двух сбитых дронах.

Жители Московской области сообщили, что слышали звуки моторов украинских БПЛА в небе над посёлками Михнево и Барыбино. Уничтожение одной из воздушных целей успели снять на видео.

Уничтожение БПЛА в Подмосковье. Видео © Telegram / SHOT

Мэр Москвы добавил, что на месте упавших обломков БПЛА сейчас работают сотрудники экстренных служб.

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Как сообщал Life.ru, перед этим не менее пяти взрывов от работы ПВО прогремели над Тулой. По сообщению местных жителей, от взрывов в домах ощутимо дрожали стёкла и стены.

Лия Мурадьян
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