Собянин сообщил о ликвидации шести летевших на Москву беспилотников
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Шесть летевших на Москву украинских беспилотников сбили российские средства противовоздушной обороны в ночь на 28 мая. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«ПВО Минобороны сбито четыре беспилотника, летевших на Москву», — написал Собянин в Telegram-канале, позже добавив о ещё двух сбитых дронах.
Жители Московской области сообщили, что слышали звуки моторов украинских БПЛА в небе над посёлками Михнево и Барыбино. Уничтожение одной из воздушных целей успели снять на видео.
Уничтожение БПЛА в Подмосковье. Видео © Telegram / SHOT
Мэр Москвы добавил, что на месте упавших обломков БПЛА сейчас работают сотрудники экстренных служб.
Как сообщал Life.ru, перед этим не менее пяти взрывов от работы ПВО прогремели над Тулой. По сообщению местных жителей, от взрывов в домах ощутимо дрожали стёкла и стены.