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Регион
27 мая, 20:59

Временные ограничения ввели в московском аэропорту Домодедово

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в столичном аэропорту Домодедово. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Меры необходимы для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов. Аналогичные ограничения действуют в аэропорту Калуги (Грабцево).

Не менее пяти взрывов от работы ПВО прогремели над Тулой
Не менее пяти взрывов от работы ПВО прогремели над Тулой

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что с 20 по 27 мая силы ПВО отразили атаку 2 331 украинских дронов над территорией РФ. В результате происшествий пострадали мирные жители, в том числе женщины и дети.

Обложка © Freepik

Артур Лапсаков
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