Временные ограничения ввели в московском аэропорту Домодедово
Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в столичном аэропорту Домодедово. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Меры необходимы для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов. Аналогичные ограничения действуют в аэропорту Калуги (Грабцево).
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что с 20 по 27 мая силы ПВО отразили атаку 2 331 украинских дронов над территорией РФ. В результате происшествий пострадали мирные жители, в том числе женщины и дети.
Обложка © Freepik