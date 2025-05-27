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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
27 мая, 20:42

Не менее пяти взрывов от работы ПВО прогремели над Тулой

Не менее пяти взрывов прогремели над Тулой. Обложка © flickr / James Blackmore

Не менее пяти взрывов прогремели над Тулой. Обложка © flickr / James Blackmore

В небе над Тульской область прозвучали как минимум пять мощных хлопков, сопровождавшихся яркими вспышками. По данным SHOT, сработала система противовоздушной обороны.

Местные жители сообщили, что от взрывной волны в домах ощутимо дрожали стёкла и стены. На данный момент информации о пострадавших и разрушениях нет.

Стало известно об уничтожении «нервной системы» ВСУ в зоне СВО
Стало известно об уничтожении «нервной системы» ВСУ в зоне СВО

Напомним, всего с 20 по 27 мая российские силы ПВО перехватили 2 331 украинский дрон над территорией РФ. В результате атак пострадали мирные жители, в том числе женщины и дети.

Артём Гапоненко
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