Не менее пяти взрывов от работы ПВО прогремели над Тулой

В небе над Тульской область прозвучали как минимум пять мощных хлопков, сопровождавшихся яркими вспышками. По данным SHOT, сработала система противовоздушной обороны.

Местные жители сообщили, что от взрывной волны в домах ощутимо дрожали стёкла и стены. На данный момент информации о пострадавших и разрушениях нет.