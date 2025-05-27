Не менее пяти взрывов от работы ПВО прогремели над Тулой
Не менее пяти взрывов прогремели над Тулой. Обложка © flickr / James Blackmore
В небе над Тульской область прозвучали как минимум пять мощных хлопков, сопровождавшихся яркими вспышками. По данным SHOT, сработала система противовоздушной обороны.
Местные жители сообщили, что от взрывной волны в домах ощутимо дрожали стёкла и стены. На данный момент информации о пострадавших и разрушениях нет.
Напомним, всего с 20 по 27 мая российские силы ПВО перехватили 2 331 украинский дрон над территорией РФ. В результате атак пострадали мирные жители, в том числе женщины и дети.