Стало известно об уничтожении «нервной системы» ВСУ в зоне СВО

По сообщению главы Чечни Рамзана Кадырова, на часовоярском направлении фронта был нанесён успешный удар по логистической сети украинских войск. Он уточнил, что бойцы 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат», входящего в состав Министерства обороны РФ, уничтожили транспорт, использовавшийся для снабжения подразделений ВСУ.

«Часовоярское направление. Здесь успешно противостоит укрофашистам личный состав 78-го мотострелкового полка «Север-АХМАТ» МО РФ… Группа операторов БПЛА полка в ходе аэроразведки обнаружила «нервную систему» противника — его логистику», — сообщил глава республики у себя в соцсетях.

Кадыров отметил, что в ходе разведывательных операций был обнаружен автомобиль противника — пикап, перевозивший на позиции ВСУ генераторы, ГСМ и продовольствие. Он отметил, что благодаря высокому мастерству операторов беспилотников транспортное средство было поражено FPV-дроном с первого выстрела, в результате чего находившийся за рулём военнослужащий ВСУ погиб.

Кроме того, оператор при тщательном осмотре местности выявил замаскированное укрытие, в котором находились трое военнослужащих. По словам Кадырова, точечными выстрелами из гранатомёта укрепление вместе с находившимися там людьми было ликвидировано. В результате проведённой операции цель была полностью уничтожена.