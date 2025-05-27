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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
27 мая, 15:55

Российские военные сбили украинского аса на МиГ-29 в зоне СВО

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Расчёт ЗРК «Бук-М3» из группировки «Центр» ВС РФ ликвидировал опытного украинского лётчика на МиГ-29. Как сообщил командир расчёта Антон Осипов в интервью телеканалу «Звезда», противник трижды уклонялся от поражения, меняя курс при приближении к российской зоне контроля.

По его словам, критическим моментом стало нарушение пилотом ВСУ безопасного эшелона — при наборе чрезмерной высоты цель была мгновенно обнаружена РЛС комплекса. Операторы осуществили сопровождение и успешный пуск зенитной ракеты с последующим поражением воздушной цели.

«Я даже не сомневаюсь, что это был профи. Ас своего дела», — отметил Осипов.

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Ранее стало известно, что российские военные нанесли серию высокоточных ударов по стратегическим целям на Украине. Основными объектами поражения стали центры радиоэлектронной разведки и авиационные узлы Службы безопасности Украины в Киевской области. Помимо этого, российский удар настиг позицию американского зенитного ракетного комплекса Patriot. Ещё две такие пусковые установки были уничтожены расчётом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер‑М» в Днепропетровской области.

Александра Мышляева
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