Российские военные сбили украинского аса на МиГ-29 в зоне СВО
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Расчёт ЗРК «Бук-М3» из группировки «Центр» ВС РФ ликвидировал опытного украинского лётчика на МиГ-29. Как сообщил командир расчёта Антон Осипов в интервью телеканалу «Звезда», противник трижды уклонялся от поражения, меняя курс при приближении к российской зоне контроля.
По его словам, критическим моментом стало нарушение пилотом ВСУ безопасного эшелона — при наборе чрезмерной высоты цель была мгновенно обнаружена РЛС комплекса. Операторы осуществили сопровождение и успешный пуск зенитной ракеты с последующим поражением воздушной цели.
«Я даже не сомневаюсь, что это был профи. Ас своего дела», — отметил Осипов.
Ранее стало известно, что российские военные нанесли серию высокоточных ударов по стратегическим целям на Украине. Основными объектами поражения стали центры радиоэлектронной разведки и авиационные узлы Службы безопасности Украины в Киевской области. Помимо этого, российский удар настиг позицию американского зенитного ракетного комплекса Patriot. Ещё две такие пусковые установки были уничтожены расчётом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер‑М» в Днепропетровской области.