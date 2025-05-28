Число сбитых на подлёте к Москве беспилотников выросло до девяти

В Москве вновь зафиксировали попытки воздушного вторжения: мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО Минобороны России перехватили и сбили три беспилотника, направлявшихся в сторону города.

По словам Собянина, на месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб. О пострадавших и разрушениях на земле не сообщается. Как передаёт SHOT со ссылкой на очевидцев, громкие взрывы были слышны над Подольском и Бронницами.