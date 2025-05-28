Число сбитых на подлёте к Москве беспилотников выросло до девяти
Силы ПВО сбили ещё три украинских дрона, направлявшихся на Москву
ПВО. Обложка © Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации / mil.ru
В Москве вновь зафиксировали попытки воздушного вторжения: мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО Минобороны России перехватили и сбили три беспилотника, направлявшихся в сторону города.
По словам Собянина, на месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб. О пострадавших и разрушениях на земле не сообщается. Как передаёт SHOT со ссылкой на очевидцев, громкие взрывы были слышны над Подольском и Бронницами.
Звук пролёта БПЛА в Подмосковье. Видео © Telegram / SHOT
Украинские войска вновь предприняли попытку атаковать Москву дронами в ночь на 28 мая. Ранее мэр столицы заявил, что ПВО сбила шесть летевших на город вражеских беспилотников. По данным Министерства обороны страны, за три часа над Россией сбили 112 украинских БПЛА самолётного типа.