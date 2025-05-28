За три часа над Россией сбили 112 украинских БПЛА самолётного типа

За прошедшие три часа над регионами России сбили 112 украинских беспилотнимков самолётного типа. Очередную массированную атаку отражали средства противовоздушной обороны с 21:00 до полуночи, сообщили в Министерстве обороны РФ.

«C 21:00 мск 27 мая до 0:00 мск 28 мая дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — указано в сообщении Минобороны в Telegram.

Большую часть БПЛА, 59, сбили над Брянской областью, ещё 19 — над Белгородской. Также 13 беспилотников уничтожили над Тульской областью, 10 — над Курской. Восемь дронов сбили над Орловской областью и три — над Калужской.