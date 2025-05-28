Число сбитых на подлёте к Москве беспилотников выросло до 14
Силы противовоздушной обороны успешно перехватили ещё два беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
В настоящее время на месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб. По предварительным данным, жертв и разрушений нет.
Уничтожение одного из БПЛА в Подмосковье. Видео © Telegram / SHOT
Всего в ночь на 28 мая силы ПВО уничтожили уже 14 беспилотников, пытавшихся атаковать Москву. А с 20 по 27 мая средствами ПВО было перехвачено 2 331 украинских беспилотных летательных аппарата над территорией РФ. В ведомстве отметили увеличение интенсивности вражеских атак, включая удары реактивными снарядами.
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