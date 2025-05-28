Число сбитых на подлёте к Москве беспилотников выросло до 14

Силы противовоздушной обороны успешно перехватили ещё два беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В настоящее время на месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб. По предварительным данным, жертв и разрушений нет.