Летели друг за другом: Жительницы Троицка рассказали, как прятались от атаки дронов

Девушки из Троицка, прятавшиеся под деревьями во время ночной атаки беспилотников ВСУ, рассказали о произошедшем. По словам пострадавших, которые приводит SHOT, обломки уничтоженного дрона попали в их друга.

Жительницы Троицка попали под атаку дронов ВСУ. Видео © Telegram / SHOT

Софья и Диана отметили, что проводили время в парке на улице Нагорная, когда вдруг в небе раздались взрывы.

«Дроны летели друг за другом. Мальчики сказали нам быстрее бежать под деревья, потому что мы были на открытой местности», – вспоминают они.

Во время атаки одна из девушек испытала паническую атаку, пока над их головами гремели взрывы и обломки беспилотников падали на землю. По словам Софьи и Дианы, сбитые дроны приземлились вблизи жилых домов, повредив несколько автомобилей. Одного из их знакомых накрыло осколками, но ему не понадобилась госпитализация.