Летели друг за другом: Жительницы Троицка рассказали, как прятались от атаки дронов
Жительницы Троицка рассказали, как прятались от атаки дронов ВСУ
Девушки из Троицка, прятавшиеся под деревьями во время ночной атаки беспилотников ВСУ, рассказали о произошедшем. По словам пострадавших, которые приводит SHOT, обломки уничтоженного дрона попали в их друга.
Жительницы Троицка попали под атаку дронов ВСУ. Видео © Telegram / SHOT
Софья и Диана отметили, что проводили время в парке на улице Нагорная, когда вдруг в небе раздались взрывы.
«Дроны летели друг за другом. Мальчики сказали нам быстрее бежать под деревья, потому что мы были на открытой местности», – вспоминают они.
Во время атаки одна из девушек испытала паническую атаку, пока над их головами гремели взрывы и обломки беспилотников падали на землю. По словам Софьи и Дианы, сбитые дроны приземлились вблизи жилых домов, повредив несколько автомобилей. Одного из их знакомых накрыло осколками, но ему не понадобилась госпитализация.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС и полиции, чтобы оценить обстановку и оказать помощь пострадавшим.
Ночью 28 мая ВСУ вновь направили на Москву десятки беспилотников. Как заявил мэр Сергей Собянин, на подлёте к столице уже сбили 26 вражеских дронов. Жителям Троицка пришлось прятаться на улице во время атаки БПЛА.
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