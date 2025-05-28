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27 мая, 23:58

Число пытавшихся атаковать Москву дронов ВСУ выросло до 26

Силы ПВО сбили ещё два украинских БПЛА на подлёте к Москве

ПВО. Обложка © Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации / mil.ru

ПВО. Обложка © Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации / mil.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские силы противовоздушной обороны ликвидировали ещё два беспилотных летательных аппарата, которые атаковали столицу.

«Уничтожено ещё два вражеских БПЛА, атаковавших Москву», — написал Собянин в телеграм-канале.

Он добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

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Ранее Сергей Собянин сообщал о том, что ночью 28 мая ПВО смогла отразить атаку 24 беспилотников, направлявшихся к Москве. О жертвах атак ВСУ и разрушениях на земле пока не сообщается.

Юния Ларсон
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