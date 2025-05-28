Число пытавшихся атаковать Москву дронов ВСУ выросло до 26

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские силы противовоздушной обороны ликвидировали ещё два беспилотных летательных аппарата, которые атаковали столицу.

«Уничтожено ещё два вражеских БПЛА, атаковавших Москву», — написал Собянин в телеграм-канале.

Он добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.