Число пытавшихся атаковать Москву дронов ВСУ выросло до 26
Силы ПВО сбили ещё два украинских БПЛА на подлёте к Москве
ПВО. Обложка © Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации / mil.ru
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские силы противовоздушной обороны ликвидировали ещё два беспилотных летательных аппарата, которые атаковали столицу.
«Уничтожено ещё два вражеских БПЛА, атаковавших Москву», — написал Собянин в телеграм-канале.
Он добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Ранее Сергей Собянин сообщал о том, что ночью 28 мая ПВО смогла отразить атаку 24 беспилотников, направлявшихся к Москве. О жертвах атак ВСУ и разрушениях на земле пока не сообщается.