Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 мая, 01:37

Силы ПВО сбили более 30 дронов при массированной атаке ВСУ на Москву

Собянин: Ещё четыре украинских беспилотника сбиты на подлёте к Москве

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

ПВО Минобороны продолжает успешно отражать атаку вражеских беспилотников на Москву. Как сообщил мэр Сергей Собянин, в небе уничтожены ещё четыре дрона.

«По предварительной информации, серьёзных повреждений и пострадавших нет. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», написал он в своём телеграм-канале.

ВСУ применили новую разработку для ударов по России
ВСУ применили новую разработку для ударов по России

Общее число дронов, сбитых на подлёте к Москве, достигло 31 единицы. Среди пострадавших городов Подмосковья — Троицк и Зеленоград. Также этой ночью БПЛА были подавлены в Смоленской и Брянской областях.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Сергей Собянин
  • Происшествия
  • Москва
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar