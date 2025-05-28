Силы ПВО сбили более 30 дронов при массированной атаке ВСУ на Москву
Собянин: Ещё четыре украинских беспилотника сбиты на подлёте к Москве
ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России
ПВО Минобороны продолжает успешно отражать атаку вражеских беспилотников на Москву. Как сообщил мэр Сергей Собянин, в небе уничтожены ещё четыре дрона.
«По предварительной информации, серьёзных повреждений и пострадавших нет. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в своём телеграм-канале.
Общее число дронов, сбитых на подлёте к Москве, достигло 31 единицы. Среди пострадавших городов Подмосковья — Троицк и Зеленоград. Также этой ночью БПЛА были подавлены в Смоленской и Брянской областях.