Силы ПВО сбили более 30 дронов при массированной атаке ВСУ на Москву

ПВО Минобороны продолжает успешно отражать атаку вражеских беспилотников на Москву. Как сообщил мэр Сергей Собянин, в небе уничтожены ещё четыре дрона.

«По предварительной информации, серьёзных повреждений и пострадавших нет. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в своём телеграм-канале.