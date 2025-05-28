ВСУ применили новую разработку для ударов по России

Украина впервые использовала беспилотные системы «Гоголь-М» для нанесения ударов по территории России. Эти многоразовые носители способны доставлять два ударных FPV-дрона на расстояние до 300 километров, после чего материнский беспилотник возвращается на базу для повторного применения. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на заявление директора украинского стартапа по производству БПЛА.

Новая разработка представляет собой эволюцию украинских беспилотников с автоматизированным наведением и использует систему SmartPilot, которая объединяет камеры, лидар и средства связи для автономной навигации и поражения целей. Размах крыльев носителя «Гоголь-М» составляет около шести метров, сказано в материале.

Производитель заявляет о возможности выпуска до 50 носителей и 400 ударных дронов ежемесячно. Однако, как отмечает издание, реальная эффективность этой системы пока остаётся неясной.