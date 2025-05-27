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Регион
27 мая, 15:39

«Будете хулиганить — будете получать»: Песков предостерёг Киев от атак ВСУ на РФ

Песков: Путин чётко дал понять Киеву последствия от ударов дронами в России

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков озвучил чёткую позицию президента Владимира Путина: любые попытки Украины использовать беспилотники для атак на российскую территорию будут решительно пресекаться с соответствующими последствиями. Об этом представитель Кремля заявил в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Песков заявил о предупреждении Путина в отношении беспилотников ВСУ. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Наш президент чётко дал понять, что никто не может просто так беспилотниками хулиганить у нас тут в России. Будете хулиганить — будете получать», — сказал он.

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Напомним, РФ нанесла серию мощных «ударов возмездия» ВС РФ по Украине 23, 24, 25 и 26 мая. Атаки являлись ответом на продолжительные удары дронов ВСУ на мирные города, включая Москву.

Александра Мышляева
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