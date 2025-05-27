«Будете хулиганить — будете получать»: Песков предостерёг Киев от атак ВСУ на РФ

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков озвучил чёткую позицию президента Владимира Путина: любые попытки Украины использовать беспилотники для атак на российскую территорию будут решительно пресекаться с соответствующими последствиями. Об этом представитель Кремля заявил в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«Наш президент чётко дал понять, что никто не может просто так беспилотниками хулиганить у нас тут в России. Будете хулиганить — будете получать», — сказал он.