«Будете хулиганить — будете получать»: Песков предостерёг Киев от атак ВСУ на РФ
Песков: Путин чётко дал понять Киеву последствия от ударов дронами в России
Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков озвучил чёткую позицию президента Владимира Путина: любые попытки Украины использовать беспилотники для атак на российскую территорию будут решительно пресекаться с соответствующими последствиями. Об этом представитель Кремля заявил в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
Песков заявил о предупреждении Путина в отношении беспилотников ВСУ. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
«Наш президент чётко дал понять, что никто не может просто так беспилотниками хулиганить у нас тут в России. Будете хулиганить — будете получать», — сказал он.
Напомним, РФ нанесла серию мощных «ударов возмездия» ВС РФ по Украине 23, 24, 25 и 26 мая. Атаки являлись ответом на продолжительные удары дронов ВСУ на мирные города, включая Москву.