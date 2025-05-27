Трамп планирует развязать руки Украине и наказать Россию
NYT: Трамп может снять все ограничения для Украины на удары по территории России
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai
Президент США Дональд Трамп может снять все ограничения для Вооружённых сил Украины (ВСУ) на нанесение ударов по территории России с использованием западного дальнобойного оружия. Как утверждает New York Times, решение американского лидера по этому вопросу и планы по поддержке Киева будут обсуждаться на предстоящих встречах с представителями Германии в Вашингтоне на этой неделе.
«Все ранее введённые ограничения — независимо от того, были они уже сняты или нет — в настоящее время пересматриваются, поскольку президент Трамп считает, что нынешний статус-кво не отвечает нашим общим интересам по привлечению России за стол переговоров», — сказано в материале американского издания.
Напомним, что ранее Трамп не исключил возможность введения новых санкций против России. О дополнительных рестрикциях со стороны Вашингтона может быть объявлено из-за серии мощных «ударов возмездия» ВС РФ по Украине 23, 24, 25 и 26 мая. Атаки являлись ответом на продолжительные удары дронов ВСУ на мирные города, включая Москву. При этом Трамп отметил, что окончательных решений пока нет, но консультации с советниками уже ведутся.