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Регион
27 мая, 12:55

Трамп планирует развязать руки Украине и наказать Россию

NYT: Трамп может снять все ограничения для Украины на удары по территории России

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Президент США Дональд Трамп может снять все ограничения для Вооружённых сил Украины (ВСУ) на нанесение ударов по территории России с использованием западного дальнобойного оружия. Как утверждает New York Times, решение американского лидера по этому вопросу и планы по поддержке Киева будут обсуждаться на предстоящих встречах с представителями Германии в Вашингтоне на этой неделе.

«Все ранее введённые ограничения — независимо от того, были они уже сняты или нет — в настоящее время пересматриваются, поскольку президент Трамп считает, что нынешний статус-кво не отвечает нашим общим интересам по привлечению России за стол переговоров», — сказано в материале американского издания.

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Напомним, что ранее Трамп не исключил возможность введения новых санкций против России. О дополнительных рестрикциях со стороны Вашингтона может быть объявлено из-за серии мощных «ударов возмездия» ВС РФ по Украине 23, 24, 25 и 26 мая. Атаки являлись ответом на продолжительные удары дронов ВСУ на мирные города, включая Москву. При этом Трамп отметил, что окончательных решений пока нет, но консультации с советниками уже ведутся.

Наталья Афонина
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