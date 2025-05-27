Трамп планирует развязать руки Украине и наказать Россию

Президент США Дональд Трамп может снять все ограничения для Вооружённых сил Украины (ВСУ) на нанесение ударов по территории России с использованием западного дальнобойного оружия. Как утверждает New York Times, решение американского лидера по этому вопросу и планы по поддержке Киева будут обсуждаться на предстоящих встречах с представителями Германии в Вашингтоне на этой неделе.