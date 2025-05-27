«Обороняется на 360 градусов»: Философ Дугин уверен, что Трамп осознаёт военную мощь РФ
Дугин: Трамп начинает осознавать, что Россия готова воевать до полной победы
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai
Президент США Дональд Трамп начинает осознавать, что Россия готова воевать столько, сколько понадобится до окончательной победы. Такое мнение выразил философ Александр Дугин в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.
«Сколько понадобится до победы, столько русские воевать будут. И, кажется, Трамп это начинает понимать. Уже неплохо», — подчеркнул эксперт.
Философ добавил, что для того, чтобы остановить русских, нужно поставить человечество на карту, а это совсем не в духе главы Белого дома. По словам специалиста, республиканец не является убеждённым глобалистом, так как он, скорее, реалист. Трамп готов искать общие интересы со всеми великими державами, отметил Дугин. Однако в настоящее время американский лидер, по словам эксперта, находится в ситуации, когда ему приходится обороняться на 360 градусов.
А ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп решил отказаться от идеи усиливать давление на Россию. По данным американских СМИ, Белый дом после контакта с Кремлём пришёл к выводу о неэффективности уже действующих ограничительных мер.