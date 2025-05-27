«Обороняется на 360 градусов»: Философ Дугин уверен, что Трамп осознаёт военную мощь РФ

Философ добавил, что для того, чтобы остановить русских, нужно поставить человечество на карту, а это совсем не в духе главы Белого дома. По словам специалиста, республиканец не является убеждённым глобалистом, так как он, скорее, реалист. Трамп готов искать общие интересы со всеми великими державами, отметил Дугин. Однако в настоящее время американский лидер, по словам эксперта, находится в ситуации, когда ему приходится обороняться на 360 градусов.