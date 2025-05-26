«Европа станет Украиной»: Военный эксперт объяснил, зачем Трамп сталкивает Москву и Брюссель
Эксперт Сивков заявил, что Трампу будет на руку конфликт России и Европы
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry
Президенту США Дональду Трампу выгоден конфликт России и Европы. Такое мнение озвучил доктор военных наук Константин Сивков.
«Европа готовит 17-й и 18-й пакеты санкций. При том Трамп говорит, что мы готовы торговать с Россией. Как это совмещать? Может, Америка заинтересована в том, чтобы Европа стала новой Украиной в столкновении с Россией? Ведь нынешняя Украина себя исчерпала. Вспомните уроки первой и второй мировой войны», — объяснил он в эфире радио «Комсомольская правда».
Сивков уточнил, что Вашингтон финансирует и поддерживает столкновение крупных европейских государств. И за счёт этого США, по словам эксперта, решают собственные экономические проблемы.
С выводами эксперта сложно не согласиться — в их пользу красноречиво говорят поступки главы США. Напомним, хозяин Белого дома угрожает Евросоюзу 50%-ными торговыми пошлинами, предлагая перенос производства в Штаты, как единственный способ избежать тарифов на импорт. Также американский лидер держит руку на «расстёгнутой кобуре» с новыми антироссийскими санкциями, утверждая, что введёт их, если не сочтёт достаточным желание Москвы добиться мира на Украине.