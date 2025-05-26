«Европа станет Украиной»: Военный эксперт объяснил, зачем Трамп сталкивает Москву и Брюссель

«Европа готовит 17-й и 18-й пакеты санкций. При том Трамп говорит, что мы готовы торговать с Россией. Как это совмещать? Может, Америка заинтересована в том, чтобы Европа стала новой Украиной в столкновении с Россией? Ведь нынешняя Украина себя исчерпала. Вспомните уроки первой и второй мировой войны», — объяснил он в эфире радио «Комсомольская правда».