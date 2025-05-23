Трамп не станет пересматривать пошлины в отношении ЕС, но готов к переговорам

Президент США Дональд Трамп подтвердил неизменность решения о введении 50%-ных пошлин на товары из ЕС с 1 июня, но предложил европейским компаниям путь для их отмены — перенос производств в Штаты. На брифинге в Белом доме лидер страны заявил, что готов рассматривать отсрочки для предприятий, начинающих строительство американских заводов.

«Я не стремлюсь заключить сделку. Мы и так заключили сделку [с пошлинами] на уровне 50%. Но, повторюсь, пошлины не будут действовать, если они [страны ЕС] создадут производство здесь», — заявил американский лидер.

Трамп уточнил, что готов к обсуждению отсрочек на период, пока предприятия будут строиться, но с теми, кто сам придёт и изъявит желание строить заводы.