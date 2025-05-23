Guardian: Трамп подорвал санкционный план ЕС после разговора с Путиным

Президент США Дональд Трамп разрушил планы европейских политиков по введению новых санкций против России после двухчасового разговора с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает The Guardian.

«Надежды Европы на то, что Дональд Трамп может усилить давление на Кремль, были разбиты после телефонного разговора президента США с Путиным в понедельник», – говорится в сообщении.

Вместо ожидаемых «масштабных» санкций американский лидер похвалил перспективы возобновления торговли с Москвой.