Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 мая, 04:36

Guardian: Трамп подорвал санкционный план ЕС после разговора с Путиным

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © Пресс-служба Администрации президента РФ / kremlin.ru

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © Пресс-служба Администрации президента РФ / kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп разрушил планы европейских политиков по введению новых санкций против России после двухчасового разговора с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает The Guardian.

«Надежды Европы на то, что Дональд Трамп может усилить давление на Кремль, были разбиты после телефонного разговора президента США с Путиным в понедельник», – говорится в сообщении.

Вместо ожидаемых «масштабных» санкций американский лидер похвалил перспективы возобновления торговли с Москвой.

Европейские инсайдеры боятся, что смягчение американских санкций может привести к разрушению единства ЕС в отношении России. В частности, Венгрия может заблокировать продление европейских санкций в июле, что станет серьёзным шагом, угрожающим ограничению активов российского Центробанка на сумму 2,1 миллиарда евро, замороженных в Евросоюзе.

Мерц не исключил конфискации российских активов в новом пакете санкций ЕС
Мерц не исключил конфискации российских активов в новом пакете санкций ЕС

Ранее Трамп объяснил, что не вводит новые санкции против России, поскольку существует возможность достичь договорённостей по урегулированию украинского конфликта. В ЕС тем временем собираются усилить санкционное давление на Москву. Представитель правительства Германии заявил, что это решение европейские страны приняли после того, как президент США раскрыл им детали беседы с Путиным.

Юния Ларсон
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar