«Есть шанс чего-то добиться»: Трамп объяснил, почему не вводит санкции против России

Президент США Дональд Трамп заявил, что не спешит вводить новые санкции против России, поскольку считает, что у дипломатии есть шанс. По его словам, дополнительные ограничения могут только осложнить ситуацию.

«Я думаю, что есть шанс чего-то добиться. Если вы это делаете (вводите новые санкции. — Прим. Life.ru), то можете сделать ещё хуже», — сказал американский лидер журналистам в Белом доме.