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Регион
19 мая, 14:18

Минэк оценил присвоение первого с начала СВО суверенного рейтинга РФ за рубежом

Минэкономразвития: Рейтинг от CCXI говорит о доверии партнёров к РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bigc Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bigc Studio

Присвоение Россией суверенного кредитного рейтинга агентством China Chengxin International Credit Rating (CCXI) указывает на позитивную оценку российской экономики и финансовой устойчивости со стороны китайских партнёров. Об этом заявили в Минэкономразвития РФ.

«Получение суверенного кредитного рейтинга от CCXI означает доверие партнёров и их уверенность в стабильности российской финансовой системы, что в дальнейшем будет способствовать развитию экономических и инвестиционных отношений со странами Азиатского региона», — отметили в ведомстве.

Несмотря на санкции, российская экономика демонстрирует устойчивость и даже опережает среднемировые темпы роста. В министерстве отметили, что рост ВВП РФ в 2023 и 2024 годах (4,1% и 4,3% соответственно) был выше, чем в среднем по миру (3,5% и 3,3%). Это позволило нашей стране занять четвёртое место в мире по объёму ВВП по паритету покупательской способности, обогнав Германию и Японию. Также подчёркивается, что РФ характеризуется низким уровнем государственного долга (14,5% ВВП) и небольшим дефицитом бюджета (1,7% ВВП) по сравнению с развитыми западными странами.
Эксперт объяснил Life.ru значение суверенного рейтинга за границей
Эксперт объяснил Life.ru значение суверенного рейтинга за границей

Напомним, ранее стало известно, что Россия впервые после начала СВО получила суверенный кредитный рейтинг от CCXI. Агентство позитивно оценивает денежно-кредитную политику российских властей и отмечает достаточный объём международных резервов и средств ФНБ для обслуживания небольшого внешнего долга.

Наталья Демьянова
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