Минэк оценил присвоение первого с начала СВО суверенного рейтинга РФ за рубежом

Присвоение Россией суверенного кредитного рейтинга агентством China Chengxin International Credit Rating (CCXI) указывает на позитивную оценку российской экономики и финансовой устойчивости со стороны китайских партнёров. Об этом заявили в Минэкономразвития РФ.

«Получение суверенного кредитного рейтинга от CCXI означает доверие партнёров и их уверенность в стабильности российской финансовой системы, что в дальнейшем будет способствовать развитию экономических и инвестиционных отношений со странами Азиатского региона», — отметили в ведомстве.

Несмотря на санкции, российская экономика демонстрирует устойчивость и даже опережает среднемировые темпы роста. В министерстве отметили, что рост ВВП РФ в 2023 и 2024 годах (4,1% и 4,3% соответственно) был выше, чем в среднем по миру (3,5% и 3,3%). Это позволило нашей стране занять четвёртое место в мире по объёму ВВП по паритету покупательской способности, обогнав Германию и Японию. Также подчёркивается, что РФ характеризуется низким уровнем государственного долга (14,5% ВВП) и небольшим дефицитом бюджета (1,7% ВВП) по сравнению с развитыми западными странами.