Китайское агентство повысило суверенный рейтинг РФ впервые с 2022 года

Россия впервые после начала СВО получила суверенный кредитный рейтинг от китайского агентства CCXI, сообщают «Ведомости». Рейтинг BBB+ со стабильным прогнозом оказался выше докризисного (BBB-).

CCXI, крупнейшее рейтинговое агентство Китая, частично принадлежащее Moody's, ранее понижало рейтинг РФ и впоследствии отозвало его. Однако, пересмотрев оценку, аналитики CCXI отметили адаптацию российской экономики к санкциям и её устойчивость к внешним факторам, а также стабилизацию геополитических рисков.

Агентство позитивно оценивает денежно-кредитную политику российских властей и отмечает достаточный объём международных резервов и средств ФНБ для обслуживания небольшого внешнего долга. Возможность повышения рейтинга в будущем связывается с ослаблением санкций и снижением геополитической напряжённости.

В 2022 году ЕС запретил рейтинговые услуги для России, что привело к отзыву всех российских рейтингов агентствами «большой тройки».