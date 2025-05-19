Китайское агентство повысило суверенный рейтинг РФ впервые с 2022 года
«Ведомости»: Россия впервые с начала СВО получила суверенный рейтинг за границей
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Россия впервые после начала СВО получила суверенный кредитный рейтинг от китайского агентства CCXI, сообщают «Ведомости». Рейтинг BBB+ со стабильным прогнозом оказался выше докризисного (BBB-).
CCXI, крупнейшее рейтинговое агентство Китая, частично принадлежащее Moody's, ранее понижало рейтинг РФ и впоследствии отозвало его. Однако, пересмотрев оценку, аналитики CCXI отметили адаптацию российской экономики к санкциям и её устойчивость к внешним факторам, а также стабилизацию геополитических рисков.
Агентство позитивно оценивает денежно-кредитную политику российских властей и отмечает достаточный объём международных резервов и средств ФНБ для обслуживания небольшого внешнего долга. Возможность повышения рейтинга в будущем связывается с ослаблением санкций и снижением геополитической напряжённости.
В 2022 году ЕС запретил рейтинговые услуги для России, что привело к отзыву всех российских рейтингов агентствами «большой тройки».
Ранее экономист Станислав Паулаускас объяснил, как российский рубль отреагирует на семнадцатый пакет санкций ЕС. По его словам, последние пакеты санкций уже не вызывают таких резких колебаний, как в начале 2022 года. Это связано с тем, что основные уязвимости либо были устранены, либо интегрированы в устойчивую модель адаптации.