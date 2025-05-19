Российский сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале прокомментировал санкционную политику Европы в отношении России. По его мнению, западные страны регулярно повторяют прежние ошибки, пытаясь экономически давить на Москву.

«Расчёты Парижа, Лондона и Берлина построены не на анализе реальности и итогов трёх лет конфликта, а на самовнушении и неумной самонадеянности. В 2023 году министр финансов Франции Брюно ле Мэр клялся, что введённые Западом санкции «поставят экономику России на колени». Прошло два с лишним года — результат известен», — написал Пушков.

Сенатор также отметил заявление главы французского МИД Жана-Ноэля Барро, который уверен, что новые ограничительные меры смогут серьёзно повлиять на экономику РФ. По его мнению, Европа «увлечённо душит себя» из-за санкций. Франция и Великобритания, ранее занимавшие ведущие позиции в мировой экономике, теперь с трудом удерживают места в первой десятке.