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18 мая, 19:16

В Минфине США сочли прежние антироссийские меры недостаточными

Бессент: Санкционная политика США при Байдене оказалась неэффективной

Министерство финансов США. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey-73

Министерство финансов США. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey-73

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что санкции, введённые в период президентства Джо Байдена, не достигли значимого результата. По его словам, Вашингтон тогда не решался на более жёсткие меры из-за опасений роста цен на нефть внутри страны. Заявление Бессента прозвучало в интервью телеканалу NBC.

«Соединённые Штаты не колеблясь ужесточат санкции против России вместе с нашими европейскими партнёрами, но я могу сказать вам, что санкции были очень неэффективны во время администрации Байдена», — сказал он.

Однако глава Минфина Штатов отказался уточнить возможные сроки новых мер. По его словам, он не намерен ограничивать свободу манёвра американского лидера Дональда Трампа на переговорах с Россией по вопросу конфликта на Украине.

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Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил о возможном введении новых санкций против России. Меры могут вступить в силу, если не будет прогресса в мирном урегулировании украинского конфликта, уточнил он.

Тимур Хингеев
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