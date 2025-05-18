В Минфине США сочли прежние антироссийские меры недостаточными

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что санкции, введённые в период президентства Джо Байдена, не достигли значимого результата. По его словам, Вашингтон тогда не решался на более жёсткие меры из-за опасений роста цен на нефть внутри страны. Заявление Бессента прозвучало в интервью телеканалу NBC.

«Соединённые Штаты не колеблясь ужесточат санкции против России вместе с нашими европейскими партнёрами, но я могу сказать вам, что санкции были очень неэффективны во время администрации Байдена», — сказал он.

Однако глава Минфина Штатов отказался уточнить возможные сроки новых мер. По его словам, он не намерен ограничивать свободу манёвра американского лидера Дональда Трампа на переговорах с Россией по вопросу конфликта на Украине.