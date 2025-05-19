Эксперт объяснил Life.ru значение суверенного рейтинга за границей

Если страна попадает в инвестиционный сегмент, значит, консервативные инвесторы, пенсионные фонды могут покупать наши акции. Я думаю, что американцы тоже скоро восстановят на этом уровне наши рейтинги вместе со снятием санкций и вместе с разморозкой наших резервов. Европа не разморозит. А фактически это признание ещё того, что Россия устояла под санкциями. У нас в целом всё нормально, несмотря на давление и удары, которые мы получили.