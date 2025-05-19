Эксперт объяснил Life.ru значение суверенного рейтинга за границей
Аналитик Разуваев: РФ получила суверенный рейтинг из-за устойчивости к санкциям
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Китайское рейтинговое агентство China Chengxin International Credit Rating (CCXI) улучшило кредитный рейтинг России до BBB+ со «стабильным» прогнозом. Этот рейтинг отражает умеренную экономическую и финансовую стабильность страны, а также указывает на средний уровень риска неисполнения обязательств. Аналитик Александр Разуваев в беседе с Life.ru отметил, что американцы в ближайшее время также смогут повысить рейтинг нашей страны, а вот Европа этого точно не сделает.
Экономист выразил мнение, что рейтинг страны мог быть выше, поскольку Россия не допустит дефолта. Он отметил, что у РФ низкий уровень долга по отношению к ВВП. Однако агентства учитывают дополнительные риски и как аналитики поступают верно.
Если страна попадает в инвестиционный сегмент, значит, консервативные инвесторы, пенсионные фонды могут покупать наши акции. Я думаю, что американцы тоже скоро восстановят на этом уровне наши рейтинги вместе со снятием санкций и вместе с разморозкой наших резервов. Европа не разморозит. А фактически это признание ещё того, что Россия устояла под санкциями. У нас в целом всё нормально, несмотря на давление и удары, которые мы получили.
Он назвал это большим достижением российской нации, Центробанка и Минфина. Разуваев также упомянул о переговорах Путина и Трампа, заметив, что до этого времени есть возможность приобрести акции по более низкой цене.
Ранее аналитик Расторгуев рассказал о том, как переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле могут повлиять на финансовые рынки. Он подчеркнул, что сам факт проведения переговоров, независимо от их исхода, окажет минимальное воздействие на курс валют.