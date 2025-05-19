«Ушла новизна»: Стало известно, повлияют ли переговоры в Стамбуле на курсы валют

Аналитик Игорь Расторгуев высказал мнение о потенциальном воздействии российско-украинских переговоров в Стамбуле на финансовые рынки. Специалист отметил, что сам по себе факт проведения переговоров, без учёта их итогов, окажет минимальное влияние на курс валют.

«Ушла новизна таких сообщений, на которых можно было бы сыграть спекулятивно ещё пару месяцев назад, когда при участии [президента США Дональда] Трампа только начались подвижки в переговорном процессе. Всё изменится, когда переговоры начнут приводить к ощутимым результатам в виде подписания реальных соглашений», — сказал он в эфире радио «Комсомольская правда».

Аналитик указал, что в настоящее время курс рубля формируется под воздействием нескольких ключевых факторов. Среди внутренних аспектов он выделил денежно-кредитную политику Центробанка РФ и показатели внешнеторгового баланса, а среди внешних — геополитическую ситуацию, включая недавно введённые ограничительные меры ЕС.

Расторгуев дал прогноз возможных сценариев изменения курса в зависимости от результатов переговоров. По его оценке, в случае позитивного для России развития событий (которое должно быть воспринято как таковое инвестиционным сообществом) можно ожидать кратковременного укрепления национальной валюты до уровня 70-73 рубля за доллар с последующим возвратом к текущим значениям. При неблагоприятном исходе (с точки зрения участников рынка) прогнозируется временное ослабление рубля до появления новых значимых рыночных сигналов или информационных поводов.