Присвоение китайским агентством CCXI кредитного рейтинга BBB+g со «стабильным» прогнозом России может положительно повлиять на её позиции в мировой экономике. Об этом «Постньюс» сообщил профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Цыганов.

По мнению Цыганова, получение рейтинга от CCXI позволит российскому бизнесу улучшить условия контрактов и повысить уровень доверия со стороны партнёров, особенно в тех регионах, где эти рейтинги имеют вес. Эксперт подчёркивает, что, несмотря на то, что китайские рейтинговые агентства ещё не являются лидерами мирового рынка, их влияние постоянно увеличивается. Учитывая значимость оценок CCXI для китайских банков, страховых компаний и партнёров Китая в Азии и Африке, это может стать дополнительным стимулом для развития российской внешней торговли.