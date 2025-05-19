Стимул для развития: Эксперт оценил высокий кредитный рейтинг России от CCXI
Профессор Цыганов: Оценка CCXI откроет новые возможности для экономики РФ
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Присвоение китайским агентством CCXI кредитного рейтинга BBB+g со «стабильным» прогнозом России может положительно повлиять на её позиции в мировой экономике. Об этом «Постньюс» сообщил профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Цыганов.
По мнению Цыганова, получение рейтинга от CCXI позволит российскому бизнесу улучшить условия контрактов и повысить уровень доверия со стороны партнёров, особенно в тех регионах, где эти рейтинги имеют вес. Эксперт подчёркивает, что, несмотря на то, что китайские рейтинговые агентства ещё не являются лидерами мирового рынка, их влияние постоянно увеличивается. Учитывая значимость оценок CCXI для китайских банков, страховых компаний и партнёров Китая в Азии и Африке, это может стать дополнительным стимулом для развития российской внешней торговли.
CCXI — ведущее китайское рейтинговое агентство, было создано при поддержке Moody's China. В 2022 году, в связи с введенными санкциями, западные рейтинговые агентства прекратили присваивать рейтинги российским компаниям и организациям.
Напомним, ранее стало известно, что Россия впервые после начала СВО получила суверенный кредитный рейтинг от CCXI. Агентство позитивно оценивает денежно-кредитную политику российских властей и отмечает достаточный объём международных резервов и средств ФНБ для обслуживания небольшого внешнего долга.