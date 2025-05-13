Путин заявил об устойчивости российской экономики

Российская экономика уверенно растёт и сохраняет стабильность благодаря неустанным усилиям бизнеса, подчеркнул президент РФ Владимир Путин. На встрече с представителями «Деловой России» он отметил, что энергия предпринимателей и их вклад в развитие страны сыграли ключевую роль в этом процессе.

По словам главы государства, несмотря на внешние вызовы и давление, экономика России показала впечатляющие результаты: в 2021 году ВВП вырос на 4,1%, а в 2022-м — на 4,3%. Он пояснил, что такие показатели стали возможны благодаря тесному сотрудничеству государства, бизнеса и трудовых коллективов. Это уникальное сочетание предпринимательской инициативы, свободы и профессионализма рабочих, инженеров и специалистов различных сфер.