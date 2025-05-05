Собянин на встрече с Путиным заявил о росте экономики Москвы
Собянин: Рост экономики Москвы за последний год составил 5,5%
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Экономика российской столицы за последний год выросла на 5,5%, а за последние 6 лет её рост составил 25%. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«За последний год экономика приросла на 5,5%, а вообще за 6 лет во время и пандемии, и санкций и так далее, экономика в Москве выросла на четверть», — отметил градоначальник.
Глава государства также обратил внимание, что в экономике всей страны доля Москвы составляет 21%.
Напомним, сегодня состоялась беседа президента России Владимира Путина и мэра российской столицы Сергея Собянина. В ходе встречи градоначальник сообщил, что власти Москвы будут каждый год вводить в строй около 60 новых образовательных учреждений и реконструировать до 100 школ.