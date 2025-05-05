Собянин на встрече с Путиным заявил о росте экономики Москвы

Экономика российской столицы за последний год выросла на 5,5%, а за последние 6 лет её рост составил 25%. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«За последний год экономика приросла на 5,5%, а вообще за 6 лет во время и пандемии, и санкций и так далее, экономика в Москве выросла на четверть», — отметил градоначальник.

Глава государства также обратил внимание, что в экономике всей страны доля Москвы составляет 21%.