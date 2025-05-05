Собянин: Средняя продолжительность жизни москвичей приблизилась к 80 годам

В Москве увеличился показатель средней продолжительности жизни, он приблизился к 80 годам. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Напомним, ранее Путин провёл встречу с Собяниным и отметил хорошие показатели развития Москвы. Мэр в свою очередь доложил президенту, что в 2024 году в Москве завершилась масштабная программа по реконструкции поликлиник, а в течение ближайших 3–4 лет в планах обновить и стационарные учреждения. Собянин добавил, что уже сегодня большинство регионов страны подключились к московскому ИИ-сервису для анализа лучевой диагностики — в соответствии с поручением президента.