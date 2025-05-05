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Регион
5 мая, 11:30

Собянин: Средняя продолжительность жизни москвичей приблизилась к 80 годам

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Москве увеличился показатель средней продолжительности жизни, он приблизился к 80 годам. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы приблизились по ожидаемой продолжительности жизни — к 80 годам. В прошлом году — 79,5 [года]», — подчеркнул Собянин.

По словам градоначальника, это мировой результат.

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Напомним, ранее Путин провёл встречу с Собяниным и отметил хорошие показатели развития Москвы. Мэр в свою очередь доложил президенту, что в 2024 году в Москве завершилась масштабная программа по реконструкции поликлиник, а в течение ближайших 3–4 лет в планах обновить и стационарные учреждения. Собянин добавил, что уже сегодня большинство регионов страны подключились к московскому ИИ-сервису для анализа лучевой диагностики — в соответствии с поручением президента.

Татьяна Миссуми
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