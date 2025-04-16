Правительство РФ утвердило стратегию увеличения продолжительности жизни

Правительство России утвердило Стратегию действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года, направленную на повышение качества и продолжительность их жизни. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, ключевая цель документа — увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет с опережающим ростом продолжительности здоровой жизни. Разработка стратегии велась по поручению президента при участии правительственных структур, общественных организаций и экспертного сообщества.

«Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2030 года сформирована по поручению главы государства, и, конечно, ключевой задачей стратегии является увеличение к 2030 году ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет и опережающий рост ожидаемой продолжительности здоровой жизни», – рассказала она в ходе совещания у премьер-министра Михаила Мишустина.

Вопросы здорового долголетия и социальной поддержки пожилых людей займут важное место в повестке ведущих деловых мероприятий страны. В частности, в программу Петербургского международного экономического форума-2025 включены тематические сессии, посвящённые сохранению здоровья и развитию системы здравоохранения. Экспертная платформа «Здоровое общество» Фонда Росконгресс продолжит работу по консолидации усилий государства, бизнеса и науки в этом направлении.

Как отметил советник президента Антон Кобяков, развитие здоровьесберегающих практик требует комплексного межведомственного подхода. По словам Анастасии Столковой, первого заместителя директора Фонда Росконгресс, системная работа в этом направлении способствует не только достижению технологического суверенитета в медицине, но и формированию международной модели сотрудничества в сфере здравоохранения. Реализация стратегии должна обеспечить значительное улучшение качества жизни старшего поколения в рамках национальных социально-экономических программ.