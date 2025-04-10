Названа дата, когда в России начнут тестировать реформу системы оплат бюджетников

К маю 2025 года правительство России планирует завершить разработку новой системы оплаты труда для работников бюджетной сферы. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на ежегодной коллегии Минтруда. После этого, , как сообщает «Коммерсантъ», система будет передана в отдельные регионы для начала тестирования в рамках пилотного проекта.

В эксперименте примут участие учителя из Удмуртии, Владимирской и Сахалинской областей, а также медицинские работники из Якутии, Курганской и Липецкой областей. Однако детали новой системы пока остаются неизвестными.