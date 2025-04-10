Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 апреля, 07:54

Названа дата, когда в России начнут тестировать реформу системы оплат бюджетников

«Ъ»: Правительство запустит новую систему оплаты труда бюджетников в регионах РФ

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

К маю 2025 года правительство России планирует завершить разработку новой системы оплаты труда для работников бюджетной сферы. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на ежегодной коллегии Минтруда. После этого, , как сообщает «Коммерсантъ», система будет передана в отдельные регионы для начала тестирования в рамках пилотного проекта.

В эксперименте примут участие учителя из Удмуртии, Владимирской и Сахалинской областей, а также медицинские работники из Якутии, Курганской и Липецкой областей. Однако детали новой системы пока остаются неизвестными.

Зарплаты врачей, учителей и учёных хотят повысить на 13,2%
Зарплаты врачей, учителей и учёных хотят повысить на 13,2%

Дискуссии о реформе ведутся уже на протяжении четырех лет. В 2021 году Минтруд и Минздрав представили проект изменений в оплате труда медиков, но согласовать его с Минфином не удалось из-за возможного увеличения бюджетных расходов.

В прошлом году президент Владимир Путин поручил пересмотреть систему оплаты труда бюджетников с целью внедрения новых правил к 2027 году. Он подчеркнул, что доля оклада в заработной плате врачей должна составлять не менее 50 процентов, что обеспечит большую стабильность их дохода. Кроме того, президент России очень удивился, что в Москве сотрудники вузов получают за работу 140-160 тысяч рублей. Глава государства ответил мэру столицы Сергею Собянину, что цифра больше.

РФ перечислила Абхазии более 340 млн рублей на выплату зарплат бюджетникам
РФ перечислила Абхазии более 340 млн рублей на выплату зарплат бюджетникам
Марина Фещенко
  • Новости
  • Новости экономики
  • Татьяна Голикова
  • Правительство РФ
  • Минтруд РФ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar