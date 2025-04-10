Названа дата, когда в России начнут тестировать реформу системы оплат бюджетников
«Ъ»: Правительство запустит новую систему оплаты труда бюджетников в регионах РФ
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К маю 2025 года правительство России планирует завершить разработку новой системы оплаты труда для работников бюджетной сферы. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на ежегодной коллегии Минтруда. После этого, , как сообщает «Коммерсантъ», система будет передана в отдельные регионы для начала тестирования в рамках пилотного проекта.
В эксперименте примут участие учителя из Удмуртии, Владимирской и Сахалинской областей, а также медицинские работники из Якутии, Курганской и Липецкой областей. Однако детали новой системы пока остаются неизвестными.
Дискуссии о реформе ведутся уже на протяжении четырех лет. В 2021 году Минтруд и Минздрав представили проект изменений в оплате труда медиков, но согласовать его с Минфином не удалось из-за возможного увеличения бюджетных расходов.
В прошлом году президент Владимир Путин поручил пересмотреть систему оплаты труда бюджетников с целью внедрения новых правил к 2027 году. Он подчеркнул, что доля оклада в заработной плате врачей должна составлять не менее 50 процентов, что обеспечит большую стабильность их дохода. Кроме того, президент России очень удивился, что в Москве сотрудники вузов получают за работу 140-160 тысяч рублей. Глава государства ответил мэру столицы Сергею Собянину, что цифра больше.