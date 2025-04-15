В правительстве установили время выполнения домашки для школьников

Минпросвещения РФ определило временные рамки для выполнения школьниками 1-4 классов домашних заданий. Об этом сообщает РИА «Новости», ознакомившееся с соответствующим документом. Нововведения вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

Согласно новым правилам, ученики первых классов должны будут тратить на домашнее задание не более часа, второклассники и третьеклассники — полтора часа, а четвероклассники — два часа.

«С 1 сентября 2025 года вводится единое планирование по предметам, установлено нормирование контрольных и проверочных работ, включая всероссийские проверочные работы (не более 10% от общего количества уроков по программе), выполнение домашних заданий», — заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Школам предписано контролировать объём домашних заданий по всем предметам в каждом классе. Также рекомендуется задавать домашнее задание на текущем уроке, а в случае использования электронного журнала — дублировать информацию не позднее окончания учебного дня. Подготовка к заданиям, требующим длительной подготовки (рефераты, доклады, презентации), должна предусматривать достаточное время для учеников.