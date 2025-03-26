Минпросвещения РФ подготовило руководство по борьбе с буллингом в школах

Памятка о противодействии физическому и психическому насилию, а также травли в школах и мерах ответственности за подобные действия была опубликована Министерством просвещения РФ. В ближайшие дни все материалы будут отправлены в регионы, сообщили в ведомстве.

«В памятке обозначены виды противоправного поведения, которые отражают проявления травли и меры дисциплинарной, административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности, к которым могут привлечь нарушителей, в том числе несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что в настоящее время ведомство акцентирует внимание на данной проблеме. Он выразил надежду, что новые информационные материалы помогут быстро реагировать на случаи буллинга в учебных заведениях. Кроме того, в министерстве сообщили о разработке способов получения ясной обратной связи, чтобы ученики, родители и педагоги могли сообщать о конфликтных ситуациях, связанных с физическим и психологическим насилием в школах.