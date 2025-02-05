Суд оштрафовал студентку МГУ на девять тысяч рублей за травлю одногруппников

Студентку МГУ оштрафовали на 9 тысяч рублей за Интернет-травлю одногруппников. Согласно судебным материалам, которые есть в распоряжении РИА «Новости», она публиковала оскорбительные посты во «ВКонтакте» в адрес двух студентов.

Первый потерпевший сообщил, что сначала девушка писала ему в личные сообщения, а с весны 2024 года начала открыто оскорблять его в постах, включая фразы о «свечке за упокой». Она также безосновательно обвиняла его во взломе квартиры и писала его родственникам. Вторая потерпевшая рассказала, что также подвергалась травле: обидчица снимала её на лекциях. Оба студента отметили, что девушка не отрицала своих действий.

Студентка также сменила фамилию на фамилию одного из потерпевших. Жертвы пытались привлечь правоохранителей, но получили отказ. Группа студентов направила коллективное обращение о «порочащих материалах» одному из депутатов Госдумы, который подтвердил получение письма.

Суду была представлена характеристика студентки, указывающая на её регулярные оскорбления других студентов в соцсетях. В конце января мировой судья оштрафовал её на 9 тысяч рублей за публичные оскорбления, включая в интернете. На данный момент её страница во «ВКонтакте» недоступна.