В Петербурге студент раскручивал клиентов ресторана на деньги с помощью подставных девушек

В Санкт-Петербурге приехавший в Россию иностранец делал деньги на разводе клиентов своего ресторана. При помощи подставных девушек, которые выдавали себя за светских львиц, посетителей заведения раскручивали на крупные суммы. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.

«В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий сыщики установили причастность владельца заведения к обману клиентов. Кроме того, выяснилось, что именно он является организатором мошеннической схемы», — пояснили в МВД.

По данным следствия, 20-летний студент нанимал на работу девушек, которые должны были искать мужчин и заманивать их на свидание в ресторан. Работницы заведения должны были притворяться дочерьми богатых родителей. На встречи они приезжали на дорогих автомобилях с личным водителем, который тоже был вовлечён в криминальную схему. Девушки должны были разводить клиентов на чек суммой от 12 тысяч рублей.

Первым в полицию обратился 24-летний потерпевший, которому такой развод от «богатенькой» девушки пришёлся не по вкусу. Его раскрутили на 52,2 тысячи рублей. Следом за ним в полицию заявили ещё шестеро потерпевших, которые отдали за ужин в ресторане от 30 до 105 тысяч рублей.