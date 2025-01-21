В Петербурге студент раскручивал клиентов ресторана на деньги с помощью подставных девушек
В Петербурге поймали студента, который открыл ресторан с подставными девушками
В Санкт-Петербурге приехавший в Россию иностранец делал деньги на разводе клиентов своего ресторана. При помощи подставных девушек, которые выдавали себя за светских львиц, посетителей заведения раскручивали на крупные суммы. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.
«В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий сыщики установили причастность владельца заведения к обману клиентов. Кроме того, выяснилось, что именно он является организатором мошеннической схемы», — пояснили в МВД.
По данным следствия, 20-летний студент нанимал на работу девушек, которые должны были искать мужчин и заманивать их на свидание в ресторан. Работницы заведения должны были притворяться дочерьми богатых родителей. На встречи они приезжали на дорогих автомобилях с личным водителем, который тоже был вовлечён в криминальную схему. Девушки должны были разводить клиентов на чек суммой от 12 тысяч рублей.
Первым в полицию обратился 24-летний потерпевший, которому такой развод от «богатенькой» девушки пришёлся не по вкусу. Его раскрутили на 52,2 тысячи рублей. Следом за ним в полицию заявили ещё шестеро потерпевших, которые отдали за ужин в ресторане от 30 до 105 тысяч рублей.
Ранее рок-гитариста Игоря Ламзина развели мошенники на 1,1 миллиона рублей. Музыкант попался в ловушку аферистов по стандартной схеме с «Госуслугами». Мошенники сказали ему продать иномарку. Ламзин пошёл на сделку и c продажи автомобиля получил 1,1 миллиона рублей, а потом отдал их злоумышленникам.
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