Сломали психику: Директор школы заплатит восьмикласснице полмиллиона за буллинг
Школа в Хабаровском крае заплатит 500 тысяч ученице за травлю и игнор директора
В Хабаровском крае директор одной из школ возместит восьмикласснице моральный вред из-за буллинга. Девочку обижали одноклассники, что негативно сказывалось на её успеваемости и здоровье. Мать ученицы обратилась в суд, и её исковое требование поддержали.
Было установлено, что школьница учится в 8 классе, но долгое время испытывает проблемы в общении со сверстниками. Мать ребёнка пыталась получить поддержку от директора учебного учреждения и местной администрации, но не нашла понимания. Нападки со стороны детей продолжались.
«В ходе рассмотрения было проведено психологическое исследование ребёнка, которое показало, что такое отношение детей негативно сказывается на успеваемости девочки и здоровье», — сообщили в прокуратуре.
Хабаровский районный суд удовлетворил исковые требования матери, постановив взыскать со школы компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.
«Также по инициативе прокурора судом в адрес руководителя управления образования и классного руководителя внесены частные определения об устранении нарушений закона», — добавили в прокуратуре.
Ранее Life.ru рассказал о ситуации, которая произошла в нижегородской школе. Там подросток напал на своих одноклассников во время урока русского языка. Один из мальчиков получил ранения в шею, другой — в живот. После нападения злоумышленник попытался скрыться в лесу, но его задержали. Врачи оказали первую помощь пострадавшим подросткам, и сейчас их жизни ничего не угрожает. Позже стало известно, что задержанный совершил преступление из-за буллинга.
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