Сломали психику: Директор школы заплатит восьмикласснице полмиллиона за буллинг

В Хабаровском крае директор одной из школ возместит восьмикласснице моральный вред из-за буллинга. Девочку обижали одноклассники, что негативно сказывалось на её успеваемости и здоровье. Мать ученицы обратилась в суд, и её исковое требование поддержали.

Было установлено, что школьница учится в 8 классе, но долгое время испытывает проблемы в общении со сверстниками. Мать ребёнка пыталась получить поддержку от директора учебного учреждения и местной администрации, но не нашла понимания. Нападки со стороны детей продолжались.

«В ходе рассмотрения было проведено психологическое исследование ребёнка, которое показало, что такое отношение детей негативно сказывается на успеваемости девочки и здоровье», — сообщили в прокуратуре.

Хабаровский районный суд удовлетворил исковые требования матери, постановив взыскать со школы компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.