Подросток, напавший на одноклассников в нижегородской школе, пошёл на преступление из-за буллинга
SHOT: Причиной нападения на двух школьников в Нижнем Новгороде стал буллинг
Причиной нападения ученика восьмого класса нижегородской школы на двоих одноклассников мог стать буллинг. 14-летний ученик, который принёс в школу кухонный нож и пырнул им двоих подростков, столкнулся с травлей, сообщает SHOT.
Парня травили в школе все 8 лет. Фото © Telegram / SHOT
Перед задержанием подросток успел позвонить близким и рассказать, что он ранил ножом двоих одноклассников на уроке русского языка. Школьник утверждает, что его буквально доводили на протяжении 8 лет.
По данным телеграм-канала, нападавшего описывали как типичного тихоню — он всегда был спокойным, но с ним никто не общался и не хотел дружить. Сегодня восьмиклассник пронёс в здание школы холодное оружие, дождался подходящего момента и напал на двоих одноклассников.
Один из школьников получил ранение в шею. Фото © Telegram / SHOT
Один из пострадавших, который получил ранение в шею, живёт в благополучной семье. Известно, что у него есть девушка, парень увлекается компьютерными играми.
Напомним, что подросток напал на одноклассников сегодня во время урока русского языка в нижегородской школе. Один мальчик получил ранение в шею, второй — в живот. После нападавший сбежал и попытался скрыться в лесополосе, но его задержали. Сейчас парня везут на допрос. Врачи оказали первую помощь пострадавшим подросткам — в настоящее время их жизнь вне опасности.
Telegram / SHOT