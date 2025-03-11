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11 марта, 12:29

Подросток, напавший на одноклассников в нижегородской школе, пошёл на преступление из-за буллинга

SHOT: Причиной нападения на двух школьников в Нижнем Новгороде стал буллинг

Причиной нападения ученика восьмого класса нижегородской школы на двоих одноклассников мог стать буллинг. 14-летний ученик, который принёс в школу кухонный нож и пырнул им двоих подростков, столкнулся с травлей, сообщает SHOT.

Парня травили в школе все 8 лет. Фото © Telegram / SHOT

Парня травили в школе все 8 лет. Фото © Telegram / SHOT

Перед задержанием подросток успел позвонить близким и рассказать, что он ранил ножом двоих одноклассников на уроке русского языка. Школьник утверждает, что его буквально доводили на протяжении 8 лет.

По данным телеграм-канала, нападавшего описывали как типичного тихоню — он всегда был спокойным, но с ним никто не общался и не хотел дружить. Сегодня восьмиклассник пронёс в здание школы холодное оружие, дождался подходящего момента и напал на двоих одноклассников.

Один из школьников получил ранение в шею. Фото © Telegram / SHOT

Один из школьников получил ранение в шею. Фото © Telegram / SHOT

Один из пострадавших, который получил ранение в шею, живёт в благополучной семье. Известно, что у него есть девушка, парень увлекается компьютерными играми.

Напавший с ножом в нижегородской школе оказался тихоней, который завидовал одноклассникам
Напавший с ножом в нижегородской школе оказался тихоней, который завидовал одноклассникам

Напомним, что подросток напал на одноклассников сегодня во время урока русского языка в нижегородской школе. Один мальчик получил ранение в шею, второй — в живот. После нападавший сбежал и попытался скрыться в лесополосе, но его задержали. Сейчас парня везут на допрос. Врачи оказали первую помощь пострадавшим подросткам — в настоящее время их жизнь вне опасности.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Ольга Сливченко
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