Подросток, напавший на одноклассников в нижегородской школе, пошёл на преступление из-за буллинга

Причиной нападения ученика восьмого класса нижегородской школы на двоих одноклассников мог стать буллинг. 14-летний ученик, который принёс в школу кухонный нож и пырнул им двоих подростков, столкнулся с травлей, сообщает SHOT.

Парня травили в школе все 8 лет. Фото © Telegram / SHOT

Перед задержанием подросток успел позвонить близким и рассказать, что он ранил ножом двоих одноклассников на уроке русского языка. Школьник утверждает, что его буквально доводили на протяжении 8 лет.

По данным телеграм-канала, нападавшего описывали как типичного тихоню — он всегда был спокойным, но с ним никто не общался и не хотел дружить. Сегодня восьмиклассник пронёс в здание школы холодное оружие, дождался подходящего момента и напал на двоих одноклассников.

Один из школьников получил ранение в шею. Фото © Telegram / SHOT