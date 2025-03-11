Восьмиклассник с ножом напал на учеников школы в Нижнем Новгороде и сбежал, ранены двое
Ученик пырнул ножом двух одноклассников в школе в Нижнем Новгороде
Скорая у школы в Нижнем Новгороде после поножовщины. Фото © VK / Плохие Новости Дзержинск
В Нижнем Новгороде ученик восьмого класса ударил ножом двух своих одноклассников и сбежал, сообщают очевидцы.
Видео © VK / Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|
Согласно нашим данным, произошло всё в школе №117. По словам учеников, одного пырнули в шею, второго — в живот. Из кадров на месте ЧП следует, что в школе уже работают ОМОН и скорая помощь. Ученики сняли на видео, как одного из ребят врачи выносили на носилках.
Ранее в Курске задержали 16-летнего парня, который в балаклаве проник в школу с молотком, разбив стекло входной двери. Убегая с места преступления, подросток оставил сумку, в которой были найдены два ножа и бутылка с горючей жидкостью. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения. После случившегося охранника учебного заведения уволили. В отношении задержанного возбудили уголовное дело, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Существует вероятность, что он мог состоять в опасной группе в социальных сетях.