Восьмиклассник с ножом напал на учеников школы в Нижнем Новгороде и сбежал, ранены двое

Согласно нашим данным, произошло всё в школе №117. По словам учеников, одного пырнули в шею, второго — в живот. Из кадров на месте ЧП следует, что в школе уже работают ОМОН и скорая помощь. Ученики сняли на видео, как одного из ребят врачи выносили на носилках.