Напавшего на одноклассников нижегородского школьника задержали при попытке скрыться в лесу
SHOT: Полиция Нижнего Новгорода задержала школьника, напавшего на одноклассников
Нижегородского восьмиклассника, который пырнул кухонным ножом своих одноклассников, задержали. Сейчас школьника везут на допрос. 14-летний парень убежал из школы после преступления и скрывался на опоре линии электропередач в лесополосе, сообщает Telegram-канал SHOT.
Перед задержанием мальчик позвонил своим родственникам и признался в нападении на сверстников. Подросток заявил, что одноклассники «довели» его до этого поступка. Скорее всего, именно двое пострадавших ребят и стали причиной агрессии школьника.
Напомним, что ранее стало известно, что восьмиклассник с ножом напал на учеников школы в Нижнем Новгороде и скрылся с места происшествия. В настоящее время обстоятельства инцидента продолжают выясняться. Предварительно причиной нападения назвали нежелание пострадавших завести с парнем дружбу.
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