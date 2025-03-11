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11 марта, 11:44

Напавшего на одноклассников нижегородского школьника задержали при попытке скрыться в лесу

SHOT: Полиция Нижнего Новгорода задержала школьника, напавшего на одноклассников

Нижегородского восьмиклассника, который пырнул кухонным ножом своих одноклассников, задержали. Сейчас школьника везут на допрос. 14-летний парень убежал из школы после преступления и скрывался на опоре линии электропередач в лесополосе, сообщает Telegram-канал SHOT.

Перед задержанием мальчик позвонил своим родственникам и признался в нападении на сверстников. Подросток заявил, что одноклассники «довели» его до этого поступка. Скорее всего, именно двое пострадавших ребят и стали причиной агрессии школьника.

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Напомним, что ранее стало известно, что восьмиклассник с ножом напал на учеников школы в Нижнем Новгороде и скрылся с места происшествия. В настоящее время обстоятельства инцидента продолжают выясняться. Предварительно причиной нападения назвали нежелание пострадавших завести с парнем дружбу.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Andrey Mihaylov

Наталья Афонина
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