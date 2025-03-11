Напавшего на одноклассников нижегородского школьника задержали при попытке скрыться в лесу

Нижегородского восьмиклассника, который пырнул кухонным ножом своих одноклассников, задержали. Сейчас школьника везут на допрос. 14-летний парень убежал из школы после преступления и скрывался на опоре линии электропередач в лесополосе, сообщает Telegram-канал SHOT.

Перед задержанием мальчик позвонил своим родственникам и признался в нападении на сверстников. Подросток заявил, что одноклассники «довели» его до этого поступка. Скорее всего, именно двое пострадавших ребят и стали причиной агрессии школьника.