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7 марта, 09:37

Угрожал ножом: В аэропорту Алматы обезвредили неадеквата, захватившего сотрудницу в заложницы

В аэропорту Алматы задержали мужчину с ножом, захватившего сотрудницу в заложницы

В аэропорту Алматы неизвестный с ножом захватил в заложники сотрудницу службы авиационной безопасности. Он схватил её за волосы и заставил встать на колени, сообщает Tengrinews.kz.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Tengrinews.kz

В результате один из посетителей аэропорта сумел убедить злоумышленника поменяться местами с заложницей, а затем смог его задержать. К счастью, пострадавших нет. Задержанного передали в руки полиции.

Президент Казахстана Токаев поручил представить мужчину, который обезвредил нападающего, к государственной награде.

Ранее Life.ru сообщал, что в Подмосковье неизвестный со спины напал на 19-летнего парня, трижды ударив его ножом. Страшный инцидент произошёл на глазах испуганных прохожих.

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Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Tengrinews.kz

Наталья Демьянова
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