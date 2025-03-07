Угрожал ножом: В аэропорту Алматы обезвредили неадеквата, захватившего сотрудницу в заложницы
В аэропорту Алматы задержали мужчину с ножом, захватившего сотрудницу в заложницы
В аэропорту Алматы неизвестный с ножом захватил в заложники сотрудницу службы авиационной безопасности. Он схватил её за волосы и заставил встать на колени, сообщает Tengrinews.kz.
Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Tengrinews.kz
В результате один из посетителей аэропорта сумел убедить злоумышленника поменяться местами с заложницей, а затем смог его задержать. К счастью, пострадавших нет. Задержанного передали в руки полиции.
Президент Казахстана Токаев поручил представить мужчину, который обезвредил нападающего, к государственной награде.
Ранее Life.ru сообщал, что в Подмосковье неизвестный со спины напал на 19-летнего парня, трижды ударив его ножом. Страшный инцидент произошёл на глазах испуганных прохожих.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Tengrinews.kz