Угрожал ножом: В аэропорту Алматы обезвредили неадеквата, захватившего сотрудницу в заложницы

В аэропорту Алматы неизвестный с ножом захватил в заложники сотрудницу службы авиационной безопасности. Он схватил её за волосы и заставил встать на колени, сообщает Tengrinews.kz.

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В результате один из посетителей аэропорта сумел убедить злоумышленника поменяться местами с заложницей, а затем смог его задержать. К счастью, пострадавших нет. Задержанного передали в руки полиции.

Президент Казахстана Токаев поручил представить мужчину, который обезвредил нападающего, к государственной награде.