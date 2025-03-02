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2 марта, 13:33

Видео 18+: В Подмосковье неизвестный несколько раз пырнул парня ножом на глазах у прохожих

«Рен-ТВ»: В Подмосковье мужчина со спины напал на юношу, трижды ударив его ножом

В подмосковном посёлке Голубое мужчина на спины напал на 19-летнего парня, трижды ударив его ножом. Страшный инцидент произошёл на глазах испуганных прохожих. Видео преступления опубликовал канал «Рен-ТВ»

Момент нападения попал на видео. Видео © «Рен ТВ»

Всё произошло на Трёхсвятской улице, где мужчина нанёс несколько ножевых ударов в грудь юноше. С места преступления он скрылся. Правоохранительные органы в настоящее время разыскивают его. Пострадавший в тяжёлом состоянии был доставлен в больницу.

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Ранее в Москве молдаванка зарезала мужа-украинца, пока чистила картошку на обед. Между женщиной и мужчиной произошёл конфликт, в ходе которого она как минимум один раз ударила оппонента ножом. Тот от полученных ран умер на месте, а полиция задержала подозреваемую.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Denis Andricic

Алена Пенчугина
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