Видео 18+: В Подмосковье неизвестный несколько раз пырнул парня ножом на глазах у прохожих
«Рен-ТВ»: В Подмосковье мужчина со спины напал на юношу, трижды ударив его ножом
В подмосковном посёлке Голубое мужчина на спины напал на 19-летнего парня, трижды ударив его ножом. Страшный инцидент произошёл на глазах испуганных прохожих. Видео преступления опубликовал канал «Рен-ТВ»
Момент нападения попал на видео. Видео © «Рен ТВ»
Всё произошло на Трёхсвятской улице, где мужчина нанёс несколько ножевых ударов в грудь юноше. С места преступления он скрылся. Правоохранительные органы в настоящее время разыскивают его. Пострадавший в тяжёлом состоянии был доставлен в больницу.
Ранее в Москве молдаванка зарезала мужа-украинца, пока чистила картошку на обед. Между женщиной и мужчиной произошёл конфликт, в ходе которого она как минимум один раз ударила оппонента ножом. Тот от полученных ран умер на месте, а полиция задержала подозреваемую.
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