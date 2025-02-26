Псих с ножом арестован в Петербурге за изнасилование бывшей в салоне красоты на 23 Февраля
Суд Петербурга арестовал мужчину, изнасиловавшего администратора салона красоты
В петербургском салоне красоты мужик весьма жуткой наружности изнасиловал клиентку прямо в здании салона красоты. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.
Насильника привели в суд. Видео © Пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга
«Прокуратура Московского района г. Санкт-Петербурга поддержала ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 39-летнего Руслана Ураимова. Он обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование с угрозой убийства), п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера с угрозой убийства)», — сказано в публикации.
Следователи сообщили, что Ураимов 23 февраля 2025 года напал на администратора салона красоты на площади Чернышевского. Он выхватил нож, приставил лезвие к её горлу и, угрожая убийством, надругался над беспомощной девушкой. Преступником оказался её бывший возлюбленный, с которым они разъехались пару месяцев назад после двух лет отношений. Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 апреля 2025 года.
Нож насильника. Фото © Пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга
Ранее в Санкт-Петербурге произошло ещё одно изнасилование. На этот раз жертвой стала женщина с синдромом дауна, которой обезумевший насильник в процессе зубами прокусил соски и половые органы. Она задохнулась, когда её вдавили лицом в матрас.
Пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга