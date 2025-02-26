Псих с ножом арестован в Петербурге за изнасилование бывшей в салоне красоты на 23 Февраля

В петербургском салоне красоты мужик весьма жуткой наружности изнасиловал клиентку прямо в здании салона красоты. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Насильника привели в суд. Видео © Пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга

«Прокуратура Московского района г. Санкт-Петербурга поддержала ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 39-летнего Руслана Ураимова. Он обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование с угрозой убийства), п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера с угрозой убийства)», — сказано в публикации.

Следователи сообщили, что Ураимов 23 февраля 2025 года напал на администратора салона красоты на площади Чернышевского. Он выхватил нож, приставил лезвие к её горлу и, угрожая убийством, надругался над беспомощной девушкой. Преступником оказался её бывший возлюбленный, с которым они разъехались пару месяцев назад после двух лет отношений. Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 апреля 2025 года.

Нож насильника. Фото © Пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга