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Регион
22 февраля, 13:02

Камера сняла, как педофил из Уфы заманил в общежитие 10-летнюю девочку и изнасиловал

Mash Batash: В Уфе полиция ищет мужчину, который изнасиловал 10-летнюю девочку

Полиция в Уфе ищет мужчину, который изнасиловал 10 летнюю девочку в общежитии. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как преступник уводит школьницу. Насильнику на вид около 50-60 лет. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash.

Предполагаемый преступник уводит 10-летнюю девочку. Видео © Telegram / Mash Batash

Преступление, по предварительным данным, произошло в общежитии на улице Блюхера. Судя по картам, оно принадлежит Башкирскому колледжу архитектуры, строительства и коммунального хозяйства. По статье 131.2 «Изнасилование несовершеннолетней» преступнику грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Санкт-Петербурге две несовершеннолетние девочки подали заявление в полицию на своего отчима, который надругался над старшей сестрой. Полиция также выяснила, что дочерей систематически избивала их родная мать.

Под Петербургом подростки чуть не изнасиловали третьеклассника около ворот школы
Под Петербургом подростки чуть не изнасиловали третьеклассника около ворот школы
Обложка ©

Kandinsky/ Life.ru

Полина Никифорова
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