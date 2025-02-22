Камера сняла, как педофил из Уфы заманил в общежитие 10-летнюю девочку и изнасиловал

Полиция в Уфе ищет мужчину, который изнасиловал 10 летнюю девочку в общежитии. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как преступник уводит школьницу. Насильнику на вид около 50-60 лет. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash.

Предполагаемый преступник уводит 10-летнюю девочку. Видео © Telegram / Mash Batash

Преступление, по предварительным данным, произошло в общежитии на улице Блюхера. Судя по картам, оно принадлежит Башкирскому колледжу архитектуры, строительства и коммунального хозяйства. По статье 131.2 «Изнасилование несовершеннолетней» преступнику грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.