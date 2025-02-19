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19 февраля, 12:19

Под Петербургом подростки чуть не изнасиловали третьеклассника около ворот школы

Mash на Мойке: Подростки хотели надругаться над ребёнком около школы в Аннино

Старшеклассники хотели надругаться над третьеклассником в посёлке Аннино Ленинградской области. 13-летние подростки пристали к ребёнку прямо около ворот школы. К счастью, мальчик сумел убежать от них и попросить помощи у старших учащихся. Об этом рассказал его отец телеграм-каналу «Mash на Мойке».

Отец рассказала, что старшеклассники хотели надругаться над его сыном. Видео © Telegram / Mash на Мойке

«Мой ребёнок сам по себе не трусливый, но он испугался именно контекста изнасилования какого-то и побежал от них. И там двое парней стояли, он их позвал: «Помогите», — рассказал о случившемся отец мальчика.

Школьника отвели в учебное заведение, где рассказали о случившемся классному руководителю. Вскоре об инциденте узнали директор и школьный психологов. Старшеклассников тут же вычислили по камерам видеонаблюдения. Отец ученика уже написал заявление в полицию, в школе продолжают разбираться с ситуацией.

Ранее в России предложили ужесточить наказание для педофилов. В частности, речь идёт о снижении возраста ответственности за изнасилование несовершеннолетних.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Madhourse

Полина Никифорова
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