Под Петербургом подростки чуть не изнасиловали третьеклассника около ворот школы

Старшеклассники хотели надругаться над третьеклассником в посёлке Аннино Ленинградской области. 13-летние подростки пристали к ребёнку прямо около ворот школы. К счастью, мальчик сумел убежать от них и попросить помощи у старших учащихся. Об этом рассказал его отец телеграм-каналу «Mash на Мойке».

Отец рассказала, что старшеклассники хотели надругаться над его сыном. Видео © Telegram / Mash на Мойке

«Мой ребёнок сам по себе не трусливый, но он испугался именно контекста изнасилования какого-то и побежал от них. И там двое парней стояли, он их позвал: «Помогите», — рассказал о случившемся отец мальчика.

Школьника отвели в учебное заведение, где рассказали о случившемся классному руководителю. Вскоре об инциденте узнали директор и школьный психологов. Старшеклассников тут же вычислили по камерам видеонаблюдения. Отец ученика уже написал заявление в полицию, в школе продолжают разбираться с ситуацией.