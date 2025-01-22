Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 января, 01:07

Глава СК запросил доклад по делу о насилии над воспитанницей интерната в Чувашии

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад по факту применения насилия в отношении воспитанницы детского учреждения в Чувашии.

«Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Чувашской Республике Полтинину А.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — говорится в сообщении СК РФ.

Мизулина обратилась в СК из-за видео с избиением ребёнка в больнице Кузбасса
Мизулина обратилась в СК из-за видео с избиением ребёнка в больнице Кузбасса

Напомним, инцидент произошёл 21 января. Педагог интерната применила насилие к девочке-инвалиду, которая отказывалась заниматься на уроке. Мать ребёнка обратилась в полицию. В региональной прокуратуре отметили, что сейчас педагог уже уволена, следователи продолжают устанавливать причастность подозреваемой к другим аналогичным случаям.

Обложка ©

Life.ru

Артём Гапоненко
  • Новости
  • СК РФ
  • Происшествия
  • Криминал
  • Чувашская Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar