Глава СК запросил доклад по делу о насилии над воспитанницей интерната в Чувашии

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад по факту применения насилия в отношении воспитанницы детского учреждения в Чувашии.

«Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Чувашской Республике Полтинину А.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — говорится в сообщении СК РФ.

Мизулина обратилась в СК из-за видео с избиением ребёнка в больнице Кузбасса

Мизулина обратилась в СК из-за видео с избиением ребёнка в больнице Кузбасса

Напомним, инцидент произошёл 21 января. Педагог интерната применила насилие к девочке-инвалиду, которая отказывалась заниматься на уроке. Мать ребёнка обратилась в полицию. В региональной прокуратуре отметили, что сейчас педагог уже уволена, следователи продолжают устанавливать причастность подозреваемой к другим аналогичным случаям.