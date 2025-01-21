Мизулина обратилась в СК из-за видео с избиением ребёнка в больнице Кузбасса

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина отреагировала на шокирующий видеоролик, где запечатлено избиение маленького ребёнка медсестрой одной из больниц Кемеровской области. Она сообщила, что отправит материалы в Следственный комитет РФ.

По словам Мизулиной, инцидент имел место в детском инфекционном отделении больницы города Белово. Пострадать от действий медсестры могли и другие пациенты.

«Вполне вероятно, что ситуация не единичная. Мне написала девочка-подросток, которая также сталкивалась с грубым отношением со стороны этой медсестры», — рассказала Мизулина в соцсетях.