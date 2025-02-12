Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 февраля, 09:00

«Вынужденная мера»: Детский омбудсмен предложила ужесточить наказание для педофилов

Омбудсмен Волынец: Надо ужесточить ответственность за изнасилование детей

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с инициативой о снижении возраста ответственности за изнасилование несовершеннолетних. Она подчеркнула, что это «болезненная тема» и такие меры принимаются в условиях необходимости.

«Думаю, что нам нужно рассмотреть вопрос о возможном снижении возраста наступления уголовной ответственности за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Как, например, недавно [глава СК] Александр Бастрыкин предложил снизить возраст уголовной ответственности для несовершеннолетних за распространение наркотиков. Это мера вынужденная», — приводит NEWS.ru слова омбудсмена.

Кроме того, Волынец рассказала о своей инициативе внести изменения в статью УК РФ, касающуюся условно-досрочного освобождения. По её мнению, лица, отбывающие наказание за преступления против несовершеннолетних, а также за преступления против жизни и здоровья, включая нарушения половой неприкосновенности, не должны иметь право на УДО. Омбудсмен подчеркнула, что это необходимо для обеспечения безопасности общества и его изоляции от таких преступников на максимально длительный срок.

Рецидивист накачался наркотиками и надругался над семилетней девочкой в Петербурге
Рецидивист накачался наркотиками и надругался над семилетней девочкой в Петербурге

Ранее Life.ru писал, что в Санкт-Петербурге задержали 41-летнего музыканта, который подозревается в изнасиловании семилетней девочки. Известно, что у подозреваемого уже имелись судимости за совершение похожих преступлений.

Обложка ©

Freepik

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Дети
  • Ирина Волынец
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar