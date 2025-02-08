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Регион
8 февраля, 19:15

В Петербурге музыкант изнасиловал семилетнюю девочку

В Санкт-Петербурге задержали 41-летнего музыканта, который подозревается в изнасилование семилетней девочки. Об этом пишет URA.ru со ссылкой на региональное Главное управление МВД России.

«Задержанный в августе прошлого года, находясь в гостях у своих знакомых, неоднократно совершал противоправные действия в отношении их дочери», — рассказали в пресс-службе полиции.

Уточняется, что у подозреваемого уже имелись судимости за совершение похожих преступлений. В связи с данным инцидентом начато уголовное дело.

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Ранее Life.ru сообщал, что петербуржец изнасиловал семилетнюю девочку интимной игрушкой. В квартире находились ещё двое детей, которые услышали крики своей сестры и сообщили об этом матери. Прибывшая женщина обнаружила дочку в крови и вызвала скорую помощь. Врачи успели спасти девочку.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / F01 PHOTO

Александра Мышляева
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