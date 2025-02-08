В Петербурге музыкант изнасиловал семилетнюю девочку

В Санкт-Петербурге задержали 41-летнего музыканта, который подозревается в изнасилование семилетней девочки. Об этом пишет URA.ru со ссылкой на региональное Главное управление МВД России.

«Задержанный в августе прошлого года, находясь в гостях у своих знакомых, неоднократно совершал противоправные действия в отношении их дочери», — рассказали в пресс-службе полиции.

Уточняется, что у подозреваемого уже имелись судимости за совершение похожих преступлений. В связи с данным инцидентом начато уголовное дело.