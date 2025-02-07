Рецидивист накачался наркотиками и надругался над семилетней девочкой в Петербурге
78.ru: Петербуржец под наркотиками изнасиловал дочку сожительницы игрушкой
Житель Петербурга надругался над дочкой сожительницы после употребления запрещённых веществ. По данным 78.ru, ранее судимый любитель наркотиков изнасиловал семилетнюю девочку интимной игрушкой. Инцидент произошёл в Красносельском районе города на Неве.
Как стало известно порталу, 30-летний мужчина обесчестил малышку в компании друга. К счастью, в этот момент в квартире находились ещё два ребёнка, которые услышали крики сестры и позвонили матери. Подоспевшая женщина обнаружила дочь в крови и вызвала скорую. В результате девочку госпитализировали, а насильника задержали. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ещё одного педофила в Петербурге задержали 5 февраля. Мужчина заманивал несовершеннолетних в свой кабинет и предлагал им побаловаться наркотическими веществами, после чего склонял детей к сексу. В отношении него возбудили сразу несколько уголовных дел.
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