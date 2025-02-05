В Петербурге женатый техдиректор развращал школьниц, накачивая наркотиками

Полицейские задержали жителя Петербурга по подозрению в педофилии. Мужчина заманивал несовершеннолетних в свой кабинет, предлагал употребить наркотические вещества и склонял их к сексу, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.

Правоохранители задержали мужчину по подозрению в педофилии в Петербурге. Видео © Telegram / ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

«Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных пп. «д» ч. 2 ст. 127 (незаконное лишение свободы несовершеннолетнего), п. «б» ч. 4 ст. 131 (изнасилование), п. «б» ч. 4 ст. 132 (совершение иных насильственных действий сексуального характера), ст. 134 (половое сношение с несовершеннолетней), ч. 1 ст. 135 (совершение развратных действий), п. «а» ч. 3 ст. 230 (склонение несовершеннолетнего к употреблению наркотических средств) УК РФ», — указано в сообщении надзорного ведомства.

По данным СК, в ноябре 2023 года мужчина привёл в свой кабинет на улице Маршала Говорова школьницу и запер дверь. Там он заставил её употребить запрещённые вещества, после чего изнасиловал. Подобные действия он совершал и в своей квартире с июня по август 2024 года. Кроме того, 2 ноября прошлого года злоумышленник проделал то же самое с другой несовершеннолетней в офисе. К счастью, мужчину удалось задержать дома. На его рабочем месте в офисе провели обыски, там нашли пакетики с наркотиками и различные выделения.

Как сообщает 78.ru, подозреваемый женат. Он является техническим директором одной из фирм в Петербурге. Бывший коллега фигуранта уточнил, что мужчина воспитывает двух дочек, он женат уже во второй раз. Супруга задержанного рассказала, что склонность к молодым особам у него была всегда. У пары есть ребёнок, которому через несколько дней исполнится один год. По словам женщины, муж оставил ей множество проблем, например, компанию с долгами.